Ras Jedir : le poste frontière ouvrira partiellement aux cas humanitaires dès demain

La réouverture partielle du poste frontière de Ras Jedir aura lieu demain, jeudi 13 juin 2024, selon une annonce du ministère de l’Intérieur libyen.

Cette réouverture concerne les cas humanitaires, urgents, et diplomatiques. Une ouverture complète du poste frontière pour les citoyens des deux pays est prévue pour le jeudi 20 juin 2024. Cette décision fait suite à une réunion entre le ministre de l’Intérieur libyen par intérim, Imad Mustafa Al-Tarabulsi, et son homologue tunisien, Khaled Nouri, sous la supervision du Premier ministre libyen, Abdul Hamid Dbeibah. L’accord signé entre les deux parties prévoit l’ouverture des quatre portes communes du poste, la résolution des problèmes de similitude des noms, la mise en place de six centres d’enregistrement électronique pour les voitures des citoyens libyens, et l’interdiction de toute taxe ou amende non convenue. Par ailleurs, le comité libyen chargé de la réactivation du poste frontière a confirmé que le poste de Wazen est actuellement ouvert pour les déplacements des citoyens et des marchandises en attendant la réouverture complète de Ras Jedir. Des travaux de maintenance et de réaménagement sont en cours, incluant un changement des équipes de sécurité pour améliorer le fonctionnement du poste selon les normes internationales.