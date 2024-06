Première mondiale : un taxi aérien autonome pour les pèlerins du Hajj en Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a lancé une expérience pionnière dans le monde en introduisant le premier taxi aérien autonome pour le transport des pèlerins durant la saison du Hajj cette année.

Supervisée par le ministre des Transports et des Services logistiques et président du Conseil d’administration de l’Autorité générale de l’aviation civile, Saleh bin Nasser Al-Jasser, cette initiative vise à faciliter les déplacements entre les lieux saints, à contribuer à la facilitation des déplacements en cas d’urgence, au transport de matériel médical, ainsi qu’à fournir des services logistiques de transport de marchandises. Cette expérience s’inscrit dans le cadre des efforts visant à adopter et à exploiter les technologies modernes pour servir les pèlerins, avec l’introduction de 32 technologies avancées dans le transport et les services logistiques pour le Hajj cette année, notamment l’utilisation de l’intelligence artificielle.