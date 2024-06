Reprise du transport ferroviaire entre la Tunisie et l’Algérie prévue pour juin-juillet

Ce vendredi matin, des responsables de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) et de la Société Nationale des Transports Ferroviaires Algériens (SNTF) se sont réunis au siège de la SNCFT à Tunis pour discuter des préparatifs techniques et logistiques en vue de la reprise des liaisons ferroviaires entre la Tunisie et l’Algérie. Selon un représentant de la SNCFT, le transport de passagers par train entre les deux pays est prévu de reprendre entre le 15 juin et le 5 juillet, après l’achèvement des préparatifs nécessaires. La réunion d’aujourd’hui vise à évaluer les moyens disponibles et les équipements requis pour garantir une reprise sécurisée et efficace du service.

Initialement, les trains algériens assureront la liaison jusqu’à ce que la SNCFT puisse combler le déficit en matériel roulant et allouer des trains pour la ligne reliant Tunis à Annaba via Béja, Ghardimaou et Souk Ahras. Cette ligne, arrêtée depuis plus de 20 ans, devrait être opérationnelle à partir de la fin juin ou début juillet. La SNCFT a par ailleurs annoncé hier le lancement d’un essai technique sans passagers, coïncidant avec l’arrivée d’un train algérien à Ghardimaou, avant son retour à Annaba ce vendredi.