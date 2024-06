Ben Guerdane : employé de banque arrêté pour détournement de 40 000 dinars d’un compte client

Les autorités de l’aéroport de Djerba ont arrêté aujourd’hui un passager travaillant comme employé de banque dans la délégation de Ben Guerdane, alors qu’il s’apprêtait à partir vers un pays européen.

Il a été arrêté après des soupçons de détournement de fonds d’un compte client de la banque. Selon le porte-parole du tribunal de première instance de Médenine, Asaad Al-Horr, un client de la banque s’est récemment rendu à la banque pour retirer de l’argent de son compte, mais on lui a dit qu’il n’avait pas de solde sur son compte. Le client a affirmé n’avoir effectué aucune opération bancaire sur son compte depuis un certain temps, et après une vérification interne du compte par le directeur de l’agence, il a été découvert qu’une somme de 40 000 dinars avait été retirée en plusieurs fois. Al-Horr a également confirmé que le parquet a ordonné l’arrestation du suspect et le lancement d’une enquête à son sujet, ajoutant que l’employé a avoué les accusations portées contre lui.