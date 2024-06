Météo : précipitations et vents forts au programme cette nuit

Ce soir, lundi 3 juin 2024, le temps sera marqué par des nuages parfois denses avec de faibles pluies dans l’extrême nord-ouest, tandis que le reste du pays connaîtra un ciel partiellement nuageux avec des tourbillons de sable dans le sud. Les vents souffleront du secteur nord au nord et près des côtes, et du secteur est dans les autres régions, forts dans le sud et faibles à modérés ailleurs. Les températures nocturnes varieront généralement entre 19 et 25 degrés, selon l’Institut National de la Météorologie.