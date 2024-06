Visite gratuite des monuments historiques tunisiens le 2 Juin

La visite des musées, sites et monuments tunisiens sera gratuite demain, 2 juin, coïncidant avec le premier dimanche du mois, informe l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC).

La gratuité d’entrée concerne les musées, sites et monuments ouverts relevant de l’AMVPPC qui supervise une soixantaine de sites archéologiques, monuments historiques et musées ainsi que tous les biens culturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Ce principe s’applique durant les jours fériés, le premier dimanche de chaque mois, la Journée internationale des sites et monuments (18 avril), la Journée internationale des musées (18 mai). Les visiteurs qui souhaitent découvrir la richesse patrimoniale nationale répartie sur tout le territoire de la République peuvent en bénéficier sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour.

Les horaires de visite diffèrent d’une région à l’autre et selon le site, musée ou monument qui s’y trouve. Des informations supplémentaires sont consultables sur le site de l’Agence, en cliquant sur le lien suivant :

httpss://tunisiepatrimoine.tn/accueil/…

Dans la Capitale, la liste des sites, musées et monuments comprend notamment des vestiges sur la zone du site archéologique de Carthage (Colline de Byrsa, Thermes d’Antonin, les Villas Romaines, Tophet Salammbô, Théâtre Romain, Amphithéâtre de Carthage, Quartier Magon, Quartier Didon, Musée Paléochrétien) ainsi que le Centre de présentation de la Medina de Tunis.

Le musée national de Carthage est fermé à la visite depuis 2018 pour cause de travaux de réaménagement. Seuls les vestiges archéologiques à proximité sont restés visitables.

Ce musée est situé sur la Colline de Byrsa au cœur de la ville de Carthage, dans la banlieue nord de Tunis, qui abrite le site de Carthage, classé patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.

Le Musée national du Bardo abrite une large collection de mosaïque datant de l’époque romaine, considérée comme étant la plus prestigieuse au monde et des objets hellénistiques en bronze et en marbre provenant des fouilles sous-marines au large de la ville de Mahdia au début du 20ème siècle.

Créé le 7 mai 1888, le musée national du Bardo est l’un des plus importants musées du bassin méditerranéen et le second musée africain après celui du Caire par la richesse de sa collection. Cet ancien musée Alaoui au temps du colonialisme est un lieu de visite incontournable pour le large public des sites culturels tunisiens.