Les températures varieront cette nuit, entre 18 et 23 degrés au nord et au centre et entre 24 et 28 degrés au sud. Le temps sera peu nuageux sur la plupart des régions, selon un bulletin de suivi de l’INM.

Le vent soufflera du secteur sud au nord et au centre et du secteur est au sud modéré à localement fort au sud, faible à modéré ailleurs.