Sfax : arrestation de trafiquants de drogue avec saisie de cannabis dans un camion de poissons

À Sfax, deux trafiquants de drogue ont été appréhendés et sept plaquettes de cannabis ont été saisies dans un camion de transport de poissons.

Sur ordre du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax 1, les deux individus ont été placés en garde à vue pour détention et trafic de stupéfiants en dehors des conditions légales. Selon une source du bureau de l’information et de la communication de la sécurité nationale, cette opération a été menée par la brigade régionale de lutte contre la drogue de Sfax, rattachée à la direction de la police judiciaire à El Gorjani, après avoir reçu des informations indiquant l’implication des suspects dans le transport et la distribution de drogue. Après des investigations minutieuses, les identités des suspects ont été établies et il a été confirmé qu’ils prévoyaient de se rendre à Sousse pour récupérer une quantité de drogue. Un piège a été tendu, permettant leur arrestation à bord du camion de transport de poissons. Une fouille minutieuse a permis de découvrir les sept plaquettes de cannabis et une somme d’argent de 290 dinars.