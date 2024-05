Saloua Ben Noomane défend son époux Borhen Bssais contre les accusations d’enrichissement illicite

Saloua Ben Noomane, épouse de l’animateur Borhen Bssais, a adressé un message au président de la République, Kaïs Saïed, ce mardi 28 mai 2024. Ce message survient après que le ministère public a décidé d’ouvrir une enquête contre Borhen Bssais et Mourad Zeghidi pour suspicions d’enrichissement illicite.

La semaine dernière, les deux hommes ont été condamnés à un an de prison chacun en vertu du décret 54, pour des publications sur Facebook et des déclarations médiatiques. Saloua Ben Noomane a déclaré : « Comment pourriez-vous accepter, vous, professeur de droit, que le représentant du ministère public accuse mon époux d’enrichissement illicite, de blanchiment d’argent et de détention d’actions ? En vérité, nous ne possédons qu’une maison héritée, un appartement sur la route de Mnihla, et ce après trente ans de travail. Son compte bancaire ne contient que ses rémunérations, son salaire et une pension versée de manière irrégulière. » Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis a annoncé l’ouverture d’une enquête pour enrichissement illicite, affirmant que celle-ci repose sur des « informations sérieuses ».

La brigade de lutte contre les crimes financiers complexes a été chargée de mener les expertises techniques, financières et fiscales nécessaires.