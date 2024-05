Report de la grève des agents de la société des Ciments de Bizerte

La partie syndicale de la société des Ciments de Bizerte, relevant le l’Union régionale du travail (URT) à Bizerte, a décidé, mardi, de reporter la grève générale des agents, initialement programmée le 30 mai courant, au 12 juin prochain.

Lors de la réunion de la commission régionale de la conciliation supervisée par le premier délégué du gouvernorat de Bizerte, Habib Khorchani, les deux parties administrative et syndicale ont décidé de constituer une cellule regroupant un certain nombre de cadres techniques et administratifs de la société et de la partie syndicale.

Le syndicat a demandé, à cette occasion, la programmation d’une réunion de travail avec la ministre de l’industrie, qui serait consacrée au débat sur la situation et l’avenir de la société.

De son côté, la partie administrative s’est également engagée à mettre en œuvre les exigences des dispositions de l’article 123 de la loi relative au statut général des salariés recrutés en 2023, avec effet rétroactif, et d’appliquer les dispositions portant sur les congés exceptionnels.