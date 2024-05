La Société Tunisienne de Médecine Générale et de Médecine de Famille (STMGF) célèbre, le 19 mai, la Journée mondiale des généralistes et des médecins de famille sous le signe “Un monde sain, des personnes en bonne santé”.

Cette journée est un appel à l’action pour les médecins généralistes, les médecins de famille et les professionnels de la santé afin de déterminer les enjeux sanitaires associés au changement climatique, selon un communiqué de la STMGF.

Mondher Karray, membre du Comité des Sages chez la STMGF et l’un de ses fondateurs a déclaré à la TAP que l’Organisation mondiale de la santé avait reconnu le rôle clé joué par le médecin de première ligne, soulignant à cet égard que 80% des problèmes de santé qui se présentent au niveau des soins primaires sont résolus par les médecins de famille.

“De tous les professionnels de la santé, seuls ces médecins sont qualifiés pour répondre à toute une série de problèmes de santé de manière professionnelle” a-t-il dit.

Il a expliqué que cette journée reste une occasion pour rappeler les quatre missions des médecins généralistes et de famille à savoir le dépistage, la prévention, le traitement nécessaire et l’éducation thérapeutique et environnementale en guidant et en conseillant le patient sur l’utilisation du médicament et ses effets secondaires.

Créée en 2005 par un groupe de médecins venus d’horizons divers, la société tunisienne de médecine de famille est ouverte à tous les médecins de première ligne quel que soit leur secteur d’activité. Elle oeuvre en vue de promouvoir le secteur de la médecine de famille.

Plusieurs actions ont été menées pour atteindre les objectifs fixés, allant de l’encouragement des médecins de famille à créer des groupes de formations médicale continue à la création d’un site web.