Recensement 2024 : plus de 3,35 millions de ménages concernés

Le directeur général de l’Institut national de la statistique (INS), Bouzid Nsiri, a annoncé que le recensement général de la population et de l’habitat de 2024 concernera plus de 3,35 millions de ménages.

Ce recensement inclura également 4,2 millions de locaux et de logements. L’opération de recensement commencera début novembre et s’étendra sur une période de 45 jours, avec le 6 novembre comme date de référence. Cette initiative vise à fournir des données précises et actuelles sur la population et les habitations en Tunisie, facilitant ainsi la planification et la mise en œuvre des politiques publiques.