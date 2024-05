Ligue des champions : L’Espérance de Tunis vise un cinquième titre face à Al Ahly

Pour sa neuvième finale de Ligue des champions dans ses deux versions, l’Espérance de Tunis qui accueillera Al Ahly d’Egypte en match aller, samedi au stade Hammadi Agrebi de Radès, tentera de prendre option sur un cinquième titre de champion d’Afrique.

Après un parcours exceptionnel au cours duquel il n’a concédé qu’une seule défaite face à Hilal du Soudan, en phase de poules, le représentant tunisien défiera le géant africain avec l’objectif de décrocher un huitième titre continental après la coupe d’Afrique des clubs champions (ancienne formule) en 1994, la Ligue des champions (nouvelle version) en 2011, 2018 et 2019, la coupe de la Confédération en 1997, la coupe des coupes en 1998, la Supercoupe d’Afrique en 1995 et la coupe Afro-asiatique en 1995.

Le coach brésilien Miguel Cardoso espère, à cette occasion, conserver son bilan positif de zéro défaite dans cette compétition pour devenir le premier entraîneur étranger à remporter ce titre continental avec l’Espérance de Tunis qui a été déjà sacrée sous la conduite des Tunisiens Faouzi Benzarti (1994), Nabil Maaloul (2011) et Mouine Chaabani (2018 et 2019).

Depuis sa glorieuse finale retour face à Al Ahly, en 2018 à Radès (3-0), l’Espérance de Tunis n’a remporté aucune des quatre confrontations suivantes contre le club cairote, ne marquant de surcroit aucun but.

Pour ce troisième face-à-face en finale de la prestigieuse compétition africaine dotée cette année de 4 millions de dollars pour le vainqueur et de 2 million de dollars pour le finaliste, les deux équipes qui comptent chacune une victoire face au même adversaire, partent avec les mêmes chances de réussite, ce qui augure d’une finale musclée qui se jouera sur des petits détails.

Concentration et réalisme sont donc les mots d’ordre que le représentant tunisien devra respecter pour bien négocier les deux manches et offrir au football tunisien son septième titre en Ligue des champions.

Face à un adversaire redoutable qui n’a perdu aucun de ses 20 derniers matches de Ligue des champions (14 victoires et 6 nuls) sous la houlette de l’entraîneur suisse Marcel Kohler et n’a encaissé qu’un seul but, le staff technique sang et or est appelé à bien gérer son groupe en fermant les espaces et en assurant un bon positionnement de ses joueurs pour imposer leur jeu et remporter les duels en vue de faire la différence.

De son côté, l’équipe égyptienne détentrice du record de titres (11 titres) sera dans l’obligation de rentrer avec un résultat positif pour conforter ses chances de victoire avant le match retour prévu le 25 mai au Caire, comptant dans cela sur sa grande expérience dans ce genre de rendez-vous qu’elle dispute pour la 5e édition de suite, un autre record.

Pour rappel, les deux équipes ont assuré leur participation au Mondial des clubs en 2025 aux côtés du Wydad Casablanca, (Maroc) et Sundowns (Afrique du Sud).