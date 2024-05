570 millions de dinars perdus chaque année en gaspillage alimentaire en Tunisie

Darine Daghie, responsable des recherches et des analyses comparatives à l’Institut national de la consommation, a souligné lors de l’émission “Sabah Ennas” sur les ondes de la radio Mosaïque FM aujourd’hui, mardi 14 mai 2024, l’ampleur catastrophique du gaspillage alimentaire dans le monde en général et en Tunisie en particulier, où la valeur des aliments gaspillés atteint 570 millions de dinars chaque année. Elle a également affirmé que ces pratiques sont répandues dans le monde entier, avec un tiers des aliments produits dans le monde gaspillés au niveau de la production ou de la consommation. Darine Daghie a souligné que ce gaspillage pourrait nourrir plus de 800 millions de personnes affamées dans le monde, estimant que le gaspillage est inacceptable et contraire à l’éthique.

Elle a ajouté que le gaspillage alimentaire est un problème majeur, avec plus d’un milliard de repas jetés chaque jour alors que plus de 800 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Darine Daghie a insisté sur l’importance de l’éducation à la consommation, en déclarant que ces produits ont une grande valeur et qu’il est nécessaire de respecter la chaîne de production car la question ne concerne pas seulement l’argent dépensé pour les obtenir, mais aussi les valeurs morales et environnementales. En parlant du gaspillage de pain en Tunisie, Darine Daghie a déclaré que les Tunisiens devraient modifier leur consommation de pain, en particulier car il s’agit d’un aliment qui peut entraîner une prise de poids.