Tunisie – Météo : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le ciel sera passagèrement nuageux, jeudi, sur les régions du nord et du centre Est. Les nuages seront, progressivement, plus denses, l’après-midi, avec possibilité de chute de pluie, durant les dernières heures de la nuit, selon un bulletin publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le ciel sera nuageux sur le reste des régions, et des précipitations provisoirement orageuses et localement abondantes seront attendues, notamment dans les deux gouvernorats de Médenine et Tataouine. Possibilité de chute de grêle par endroits.

Le vent soufflera du secteur nord au nord, et du secteur Est au centre et au sud, relativement fort à fort, au sud, et faible à modéré, ailleurs.

Les températures seront stationnaires et les maximales seront aux alentours de 14 degrés aux hauteurs, comprises entre 16 et 22 degrés, dans le reste de régions, et peuvent atteindre les 26 degrés à l’extrême sud.