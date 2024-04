Tunisie – Météo : Des pluies éparses attendues sur la plupart des régions du pays

La situation météorologique sera marquée, vers la fin de la journée de ce jeudi, par la chute de pluies éparses, sur la plupart des régions du pays, d’après un bulletin de suivi publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les précipitations seront provisoirement orageuses au sud et localement abondantes, notamment dans les deux gouvernorats de Médenine et Tataouine, avec des quantités variant entre 30 et 50 mm.

Le temps sera pluvieux, demain vendredi, aussi, sur les différentes régions du pays. Les pluies seront provisoirement orageuses et abondantes dans les régions du sud et du centre ouest, puisque les quantités oscilleront entre 40 et 70 mm, et pourront atteindre localement les 90 mm au sud-ouest, avec possibilité de chute de grêle par endroits.

Le vent soufflera fort, avec une vitesse qui peut atteindre, provisoirement les 70 km/h, sous forme de rafales, lors de l’apparition de cellules orageuses.