Gabès : Enlèvement du sable accumulé sur la route nationale n°15

Les employés de la direction des Ponts et Chaussées d’El Metouia, relevant de la direction Régionale de l’Equipement et de l’Habitat de Gabès, ont réussi, hier, 1er jour de la célébration de l’Aïd al-Fitr, moyennant des engins lourds, à enlever des dunes de sable qui s’étaient accumulées sur la route nationale, n°15 au niveau de la délégation de Menzel Habib, et ce, suite aux vents forts enregistrés ces derniers jours dans la région.

Une source officielle de la direction Régionale de l’Equipement de Gabès a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que cette opération a été menée du point kilométrique 34 au point 37.

Et d’ajouter que la présence de ces amas de sables représente un danger pour les usagers de la route nationale n°15, laquelle relie le gouvernorat de Gabès à celui de Gafsa, et ce, au vu du fort trafic enregistré surtout lors des fêtes religieuses et nationales, dont l’Aïd Al-Fitr.