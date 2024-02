Une vidéo retraçant les beaux moments de l’engagement de la fille de Chokri El Ouaer

La nouvelle de l’engagement de la fille de l’ancien gardien de but de l’Espérance Sportive de Tunis et de l’équipe nationale, Chokri El Ouaer, à un jeune Libanais a été largement partagée sur les réseaux sociaux par les fans de l’ancien gardien de but.

Cette annonce a suscité de nombreuses réactions de félicitations et de vœux de bonheur pour le couple. Un vidéo retraçant les moments forts de cette journée spéciale a également été partagé, montrant la joie et l’émotion de la famille et des proches lors de cette occasion spéciale.