7100 palestiniens raflés depuis l’agression sionistes depuis octobre dernier

La Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers ont déclaré que le nombre total d’arrestations depuis le 7 octobre dernier s’élève à plus de 7 100 détenus.

Ils ont souligné que les forces d’occupation ont arrêté au moins 25 citoyens de Cisjordanie, parmi lesquels des ex-prisonniers, entre hier soir et ce matin. Les opérations d’arrestation ont été concentrées dans le gouvernorat d’AL KHALIL , tandis que le reste des arrestations a été réparti entre les gouvernorats de : Ramallah, Bethléem, Naplouse, ARIHA et ALQODS.

Les forces d’occupation continuent de procéder à des raids et à un harcèlement généralisés lors de campagnes d’arrestation, des coups sévères et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus du sabotage et de la destruction généralisés des maisons des citoyens.