Clinique médicale sans papier à Kasserine : une révolution dans les soins de santé

Le Centre de Santé Intermédiaire de la Paix à Kasserine a vécu une expérience considérée comme pionnière au niveau national dans les soins de santé primaires, aujourd’hui, samedi 17 février 2024, avec une clinique médicale “sans utilisation de papier”.

L’objectif de cette expérience est de numériser le processus de traitement à l’intérieur du centre en utilisant une application, allant de l’enregistrement et de la spécification du département de traitement, à la prescription médicale enregistrée automatiquement par le médecin et présentée au patient à la pharmacie de l’établissement de santé publique.

Cette expérience ouvre des perspectives pour la numérisation du secteur de la santé et pour pallier le manque de médecins spécialistes par des consultations à distance plus efficaces et moins contraignantes pour le patient, le médecin et les établissements de santé à l’intérieur du pays.