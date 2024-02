Manifestation de solidarité avec le peuple palestinien devant l’ambassade de France à Tunis

Des dizaines de personnes, dont des politiques et activistes de la société civile, se sont rassemblées, samedi après-midi, devant le siège de l’ambassade de France, à l’avenue Habib Bourguiba, à Tunis, pour manifester leur solidarité avec le peuple palestinien, exemple de courage et de persévérance, et clamer haut et fort leur soutien à la juste cause palestinienne.

Les manifestants ont réclamé “un cessez-le-feu” et “l’arrêt immédiat de la violence”, fustigeant “la position” affichée des pays occidentaux dans ce conflit.

La manifestation intervient à la suite de l’appel lancé par “la Coordination de l’action commune pour la Palestine” en Tunisie, composée d’une vingtaine de partis politiques, d’associations et d’organisations syndicales.

Les manifestants qui avaient pris le départ depuis la place du martyr Helmi Manai, à Bab el-Kadhra, ont scandé des slogans appelant à l’adoption du projet de loi criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste.Ils ont également manifesté leur “soutien indéfectible au peuple palestinien” et aux “vaillantes factions de la résistance palestinienne”, qui luttent depuis 135 jours contre l’agression israélienne barbare.