Accident tragique à Jendouba : Un enfant de quatre ans tué, son père et sa sœur dans un état critique

Une collision entre une voiture appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation et un camion, samedi matin, dans la localité d’Erroumani relevant de la délégation Bou Salem ( Gouvernorat de Jendouba), a entraîné la mort d’un enfant de quatre ans et la blessure du père et de la sœur de la victime, tous deux placés en service de réanimation.

Le sinistre a également provoqué des blessures à gravités variables chez 6 détenus qui se trouvaient dans le véhicule pénitentiaire, dont le conducteur a été placé en garde à vue, en raison d'”une conduite à une vitesse excessive”, a indiqué à l’Agence TAP, le procureur de la République près le tribunal de première instance à Jendouba, Slaheddine Rachdi.

L’accident est survenu lorsque le véhicule pénitentiaire, provenant de Béja en direction de la prison civile de Bulla Regia, a percuté un camion qui se dirigeait vers le sens opposé.

Il est à noter que le lieu de l’accident est devenu ces dernières années la scène d’accidents de la route à répétition, parfois mortels, selon des témoins oculaires.