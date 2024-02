Moncef Boukthir souligne l’importance des partenariats dans la recherche et l’innovation lors de la réunion ministérielle à Bruxelles

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a appelé à lever les obstacles liés à la mobilité des étudiants, professeurs, chercheurs et responsables dans le cadre de projets internationaux universitaires et de recherche.

Lors de sa participation à Bruxelles à la réunion ministérielle internationale sur le « Dialogue multilatéral sur les principes et les valeurs de la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation”, Boukthir a souligné que la Tunisie oeuvre à mettre en place un plan d’action et un code de conduite pour la circulation équitable du savoir, des personnes et des idées, afin d’ajouter une dimension pratique à la Déclaration ministérielle sur les principes et valeurs de coopération internationale en matière de recherche et d’innovation, selon un communiqué publié samedi par le département.

Lé Réunion ministérielle, tenue à la capitale belge les 15 et 16 février courant, a permis aux participants de débattre des principes et les valeurs qui devraient régir la coopération scientifique et technologique à l’échelle mondiale de manière à garantir les libertés académiques, la sécurité des chercheurs et la préservation de l’éthique scientifique.

Le ministre a également indiqué que la Tunisie dispose d’excellents partenariats dans le domaine de la recherche et de l’innovation avec les plus importants acteurs internationaux, dont l’Union européenne, étant donné que la Tunisie constitue le seul pays arabe et africain à avoir obtenu le statut de partenaire dans le programme Horizon 2020 et à renouveler son partenariat à travers le programme actuel, « Horizon Europe », qui s’étale de 2021 à 2027 avec un financement compétitif dépassant les 95 milliards d’euros.

La participation de la Tunisie à ces programmes a permis de renforcer l’adhésion des chercheurs et des structures de recherche tunisiens aux réseaux internationaux d’excellence et de réaliser un nombre important de projets dans le cadre des priorités nationales de recherche, selon le ministre de l’Enseignement supérieur.

Boukathir a souligné l’ambition de la Tunisie à adhérer en tant que partenaire au programme « Erasmus Plus » (Erasmus+) dans le cadre de la nouvelle dynamique des relations de la Tunisie avec l’Union européenne, couronnée par la signature d’un protocole d’entente d’un partenariat stratégique et global le 16 juillet 2023.

Il a souligné que la Tunisie appuie l’échange équitable du savoir, appelant à prioriser l’amélioration de la capacité des pays en développement à utiliser efficacement ce savoir, notamment à travers la valorisation des résultats de la recherche.

Il est à noter que cette réunion internationale s’est tenu conjointement entre l’Union européenne et la Belgique, en présence de délégations gouvernementales de plus de 40 pays ainsi que de plusieurs organisations internationales.