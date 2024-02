Tunisie : vers l’ouverture nocturne des marchés pour dynamiser les villes anciennes

Le ministre du Tourisme et des Industries traditionnelles, Mohamed Moez Belhassine, a annoncé lors de sa visite à l’exposition de Nabeul pour les industries et les vêtements traditionnels que le programme de revitalisation des marchés des industries traditionnelles et des circuits touristiques par le biais du son et lumière, intitulé “Illumine la ville”, se poursuit pour la troisième année consécutive.

Il a ajouté que le ministère cherche à généraliser cette expérience dans les différentes villes anciennes de Tunisie pour encourager les touristes locaux et étrangers à visiter les marchés et à quitter les hôtels la nuit, afin de dynamiser l’économie locale. Il a souligné que la Tunisie bénéficie d’une classification positive en matière de sécurité, ce qui nécessite d’être renforcé en améliorant la propreté des villes, des marchés et de leurs environs.