Catastrophe Humanitaire à Gaza : 30% des écoles bombardées

Environ 30 % des écoles de la bande de Ghaza ont été directement bombardées par les forces sionistes, a déclaré, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU.

Lors d’une conférence de presse mardi, Dujarric a transmis les informations qu’il a reçues du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), rapportant que “les travailleurs humanitaires de la région examinaient des images satellite

pour mesurer l’impact des attaques (sionistes) sur l’éducation”.

Il a déclaré que 162 bâtiments scolaires avaient été soumis à des bombardements “directs”, soit environ 30% du total de 563 bâtiments

scolaires à Ghaza, et a noté que 26 écoles avaient été complètement détruites.

Selon le responsable onusien, “les écoles dans lesquelles étudient environ 175 000 étudiants et où travaillent plus de 6 500 enseignants sont soumises à des bombardements directs”.

Il a ajouté qu'”au moins 55% des écoles de Ghaza nécessiteront soit une reconstruction complète, soit une réhabilitation majeure”.

La guerre génocidaire à Ghaza a fait jusqu’à mardi, 28 473 martyrs et 68 146 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus de milliers de disparus sous les décombres, selon les autorités palestiniennes.

L’agression qui se poursuit depuis le 7 octobre 2023, a également provoqué des destructions massives et une crise humanitaire sans précédent, avec une pénurie de nourriture, d’eau et de médicaments, et le déplacement d’environ deux millions de Palestiniens, soit plus de 85% de la population de la bande, selon les Nations Unies.