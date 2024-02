Jendouba : une jeune femme dans la trentaine tuée dans un accident tragique

À Jendouba, une femme dans la trentaine a perdu la vie et trois personnes ont été blessées dans un accident de la route. La femme, dans la trentaine, a trouvé la mort, tandis que le chauffeur du taxi qui la transportait a été grièvement blessé, souffrant de fractures et dans un état critique, à la suite d’un accident de la circulation sur la route nationale 17 reliant Jendouba à Tabarka via Fernana et Aïn Draham, au niveau du carrefour de Bellarja.

L’accident s’est produit lors d’une violente collision entre le taxi transportant la victime et une autre voiture, entraînant la mort de la femme sur place et blessant le chauffeur du taxi, le conducteur de la deuxième voiture et son passager.

Les services de protection civile de Jendouba sont intervenus et les trois blessés ont été transportés vers l’hôpital régional de Jendouba, où le chauffeur de la voiture a été soigné et libéré, tandis que le chauffeur du taxi a été retenu en soins intensifs. Son état est décrit comme critique.

En présence d’un représentant du ministère public du tribunal de première instance de Jendouba, le corps de la femme décédée a été examiné et autorisé à être transporté à l’hôpital pour être examiné par un médecin légiste avant d’être enterré.

Une enquête a été ouverte sur l’accident, qui semble être dû à la vitesse et à l’état de la route, ayant entraîné un dérapage après de fortes pluies dans la région.