Les Tunisiens à l’étranger peuvent, désormais, obtenir leurs identités numériques “e-Houwiya”

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens a l’étranger a annoncé, dimanche, que les membres de la communauté tunisienne à l’étranger peuvent, désormais, obtenir leurs identités numériques à travers l’application “E-Houwiya”, lancée en coordination avec le ministère des Technologies de la Communication.

Dans un communiqué publié, dimanche, le département des Affaires étrangères a souligné que l’application “E-Houwiya” permet d’accéder à distance au portail citoyen, d’extraire des documents d’état civil, de recevoir des notifications sur le courrier électronique officiel concernant le permis de conduire et les documents du véhicule.

Elle permet, également, de conclure à distance des contrats électroniques en ligne en adoptant le mécanisme de signature électronique et la création de portefeuilles électroniques associés à l’identité à distance, en plus du service d’enregistrement des appareils mobiles et des tablettes numériques et de visualisation de la liste des appareils enregistrés en leur nom via l’espace citoyen et d’autres services disponibles sans limite géographique, ajoute le communiqué.

Le ministère a indiqué que, depuis le 12 janvier 2024, quelques 2000 citoyens tunisiens établis à l’étranger, se sont inscrits à l’application d’identité numérique mobile “E-Houwiya”.

Selon le communiqué, le ministère des TIC a entamé, de son côté, l’envoi du lien de l’application et l’organisation des rendez-vous virtuels pour activer le service et fournir l’appui technique nécessaire.

Il est à noter que cette pièce d’identité numérique sera liée à un appareil de téléphone mobile privé, valable 3 ans et renouvelé à distance, et son utilisation permettra aux citoyens à l’étranger d’améliorer la communication avec l’administration tunisienne, de manière instantanée et sécurisée.

A ce propos, le département des Technologies de la communication a invité les Tunisiens à l’étranger à participer à la phase pilote du lancement de l’utilisation de l’application d’identité numérique sur mobile “E-Houwiya”, en remplissant le formulaire électronique joint au lien suivant: httpss://t.ly/w8W2k

Il a précisé que cette expérience pilote se poursuivra jusqu’à la fin du mois de février en cours.