Prévisions de trafic à Tunis : conseils aux automobilistes

Le ministère de l’Intérieur a émis une série de recommandations à l’intention des usagers de la route afin d’éviter les embouteillages prévus au niveau de l’entrée sud de la capitale, lors du retour des vacanciers des régions du pays vers Tunis, à l’occasion de la fin des vacances scolaires.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, samedi, le ministère a appelé les usagers de la route à emprunter la route nationale numéro 1 en entrant par le virage en direction du stade de Radès, puis le carrefour de la cité nouvelle et ensuite le carrefour Shusha Radès, avant de rejoindre le pont de Radès-Halq Al Wadi et enfin de se diriger vers le centre-ville ou la banlieue nord. Il est également possible d’emprunter le virage du côté de l’usine Randa ou la banque de l’habitat en direction du pont Shusha Radès.

Il a également recommandé d’utiliser le pont Lacania et de passer par les carrefours Werdia 1 et 2 en direction de Selah Bap Aliwa, puis le pont Rifoln et la rue Mansour Bey jusqu’à la rue Maghreb Al Arabi (route du Zad 4).

Le ministère a appelé tous les citoyens à respecter l’application de la loi et à respecter les principes de sécurité routière en prenant les précautions nécessaires lors de la conduite, en évitant les excès de vitesse, la conduite en état de fatigue, les dépassements interdits et l’utilisation du téléphone portable pendant la conduite, ainsi que l’obligation de porter la ceinture de sécurité, en plus de faire attention lors de la traversée de la route et de ne pas transporter d’objets ou de bagages susceptibles de gêner la vision du conducteur, ainsi que la nécessité de vérifier les équipements techniques du véhicule pour éviter les pannes et les accidents.

Il a souligné que toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires ont été mises en place pour guider et aider les usagers de la route, et en cas de besoin, il est possible de contacter les numéros suivants :

Direction de la police de la circulation : 71.343.201

Police de secours : 197

Centre national de guidance de la Garde nationale : 71.960.448

Garde nationale : 193

Protection civile : 198