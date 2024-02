Football – Premier League (25e journée) : Arsenal atomise West Ham (6-0)

Arsenal s’est imposé largement en déplacement face à West Ham (6-0), dimanche dans le derby du nord de Londres, comptant pour la 24e journée du championnat d’Angleterre de football, et parvient à conforter sa troisième place au classement.

Les joueurs de Mikel Arteta ont accéléré à partir de la 20e minute et marqué quatre fois avant la pause, avec notamment deux passes décisives de Declan Rice, ancien joueur de West Ham sifflé à chaque touche de balle, et buteur en seconde période.

Les “Gunners” ont de nouveau montré leur aisance sur coups de pied arrêtés : tête de William Saliba sur corner (32e, 1-0), penalty de Bukayo Saka (2-0, 41e), tête de Gabriel sur coup franc (44e, 3-0).

Dans un stade qui s’est un peu plus vidé de ses 60 000 spectateurs à chaque but, les gars d’Arsenal ont ensuite joué sur un rythme d’entraînement et marqué encore 3 fois : Leandro Trossard (45e+2), Bukayo Saka (63e), puis Rice (65e), qui a très sobrement célébré son but.

Grâce à ce succès, Arsenal (52 pts) revient à deux points du leader Liverpool et au même niveau que Manchester City, qui a un match en retard.