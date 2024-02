La brigade de recherche et d’investigation de Kasserine a réussi à arrêter cinq jeunes (trois garçons et deux filles), ce vendredi 9 février 2024, pour consommation et trafic de substances illicites (ecstasy, cannabis, etc.). Le parquet a ordonné leur placement en détention provisoire, en attendant la poursuite des procédures judiciaires à leur encontre. Il est à noter qu’une des suspects est mineure, selon les informations de Mosaique FM.