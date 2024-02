Étude alarmante : les indicateurs de santé en Tunisie en-dessous de la moyenne mondiale

Lors d’un colloque sur la santé en Tunisie, Sahar Meshmash, directrice des politiques publiques au Centre Ali Ben Ghedhahem pour la justice fiscale, a souligné que le manque d’investissement de l’État dans le secteur de la santé a entraîné une baisse des indicateurs de santé en dessous de la moyenne mondiale.

Elle a présenté un rapport d’Oxfam révélant que plus d’un quart des Tunisiens n’ont pas accès à de l’eau potable et que le sixième de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le rapport a également révélé que le budget du ministère de la Santé tunisien ne représente que 6,5% du budget de l’État, alors que la Tunisie a signé un accord international prévoyant d’allouer 15% des budgets nationaux à la santé. Meshmash a souligné que le manque de financement et d’investissement dans le secteur de la santé a eu des répercussions négatives sur le droit des citoyens à la santé et aux services de santé, notamment la faiblesse des infrastructures et la pénurie de ressources humaines. Le rapport d’Oxfam a également révélé d’autres indicateurs négatifs dans le secteur de la santé, tels qu’un ratio de 1,3 médecin pour 100 000 habitants alors que les besoins de la société tunisienne exigent 2,5 médecins pour 100 000 habitants selon les normes internationales. Les mêmes normes exigent également la fourniture de 30 lits pour 10 000 habitants, alors qu’en Tunisie, il n’y a que 19 lits disponibles pour le même groupe. En matière de prévention, Meshmash a souligné une diminution de la couverture vaccinale en Tunisie, selon le rapport d’Oxfam.

Elle a conclu en soulignant que ces indicateurs alarmants révèlent le faible investissement de l’État dans le domaine de la santé et son absence de priorité, appelant à remédier à cette lacune.