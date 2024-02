Affaire Chokri Belaïd : Laouini annonce que les accusés révéleront la vérité

Abdel Nasser Laouini, représentant de l’équipe de défense dans l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaïd, a affirmé que la séance d’aujourd’hui marque le début du procès du “groupe d’exécution” ayant planifié et perpétré l’assassinat. Il a souligné que cette étape est cruciale pour révéler la vérité sur ceux qui ont planifié, exécuté et tenté de dissimuler la vérité. Laouini a déclaré que malgré les tentatives de déformation de la vérité dans cette affaire, la défense et les défenseurs des droits de l’homme ont persévéré pendant 11 ans pour rassembler des preuves. Il a également mentionné des faits troublants, notamment la liberté de mouvement d’un terroriste recherché depuis les événements de l’ambassade américaine, ainsi que des révélations lors de la séance selon lesquelles certains accusés et leurs familles auraient été menacés de mort s’ils révélaient la vérité. Laouini a souligné que le dossier de l’appareil secret d’Ennahdha et celui de l’association Namaa étaient liés à l’affaire Belaïd. Il a affirmé détenir des enregistrements d’éléments d’Ennahdha préparant l’assassinat de Chokri Belaïd, et a annoncé qu’ils seraient présentés lors d’une conférence de presse.