Hajer Gueldich nommée conseillère juridique de l’Union africaine

La Tunisienne Hajer Gueldich remporte le poste de conseillère juridique de l’Union africaine. Elle a été choisie parmi 600 candidats pour occuper ce poste au sein de l’Union africaine. Sa nomination intervient après la sélection de seulement quatre candidats pour la liste restreinte du poste de conseiller juridique de l’Union africaine. Les résultats des entretiens de la commission de sélection des candidats pour la liste restreinte ont placé Hajer Gueldich en tête des candidats, suivie de Lindiwe Komalo d’Afrique du Sud à la deuxième place, de Robert Eno du Cameroun à la troisième place, et de Wael Radi d’Égypte à la quatrième et dernière place. Bien que Hajer Gueldich ait été la candidate la plus probable pour occuper ce poste, le président de la commission a le droit de choisir et de nommer l’un des trois candidats restants sans se conformer à l’ordre de la commission consultative chargée d’évaluer les quatre candidats. Il a choisi la première candidate, ce qui constitue un véritable acquis pour la région des pays d’Afrique du Nord, et confirme la politique de l’Union africaine visant à autonomiser les femmes dans les postes supérieurs de l’organisation.

Qui est Hajer Gueldich?

Gueldich occupe le poste de professeure de droit international à l’Université de Carthage. Sa carrière professionnelle s’étend sur vingt ans dans le domaine du droit international. Elle a également travaillé en tant qu’ancien membre de la Commission de l’Union africaine pour le droit international pendant dix ans, et a été promue plus tard au poste de présidente de la Commission du droit international de la Commission de l’Union africaine pendant deux ans, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste depuis sa création en 2009. Elle a également créé des études de maîtrise en droit de l’Union africaine à l’Université de Carthage en Tunisie.