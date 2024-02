Élections locales : Décès d’un candidat dans le gouvernorat de Béja

Dans le cadre des élections locales en Tunisie, l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections a annoncé les résultats préliminaires du deuxième tour des élections locales, avec un taux de participation de 12,53%. Ce chiffre représente les 523 945 électeurs qui se sont rendus aux urnes. Sur les 779 candidats en lice, un total de 779 a été élu au deuxième tour. Les gouvernorats de Sidi Bouzid, Zaghouan et Kasserine ont enregistré les plus hauts taux de participation au deuxième tour, tandis que les gouvernorats d’Ariana, Tunis et Ben Arous ont enregistré les taux les plus bas de participation. Par ailleurs, l’émirat de Chakmou de la délégation de Hama El Gharid dans le gouvernorat de Tozeur a enregistré le taux de participation le plus élevé avec 75,9%. En outre, Farouk Bouasker a signalé un décès dans la délégation de Wad El Zerka dans le gouvernorat de Béja, où son adversaire a été déclaré vainqueur conformément à la loi.