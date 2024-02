Tunisie : Le ministre de l’intérieur se rend au Salon Mondial de la défense à Riyad

Le ministre de l’Intérieur Kamel Feki s’est rendu, aujourd’hui dimanche, au Salon mondial de la défense, organisé à Riyad (Arabie Saoudite), et a visité ses différents pavillons et stands, notamment celui du ministère saoudien de l’Intérieur, où il a été informé des équipements et technologies modernes exposés liés au contrôle des frontières terrestres et maritimes, ainsi que dans le domaine de l’extinction d’incendie et de la sécurité.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’Intérieur, le ministre de l’Intérieur a assisté, à cette occasion, à la réunion des ministres et responsables de la défense qui s’est tenue en marge de cette exposition.

Feki est arrivé samedi soir, à Riyad, à la tête d’une délégation composée de hauts responsables du ministère de l’Intérieur, pour visiter le Salon Mondial de la défense, à l’invitation de son homologue saoudien, le prince Abdelaziz bin Saoud bin Nayef Al Saud.

Il a été accueilli à l’aéroport international Du Roi Khaled par le vice-ministre de l’Intérieur, Nasser bin Abdulaziz Al Daoud.