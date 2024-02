Taux de participation de 10,27% au second tour des élections locales jusqu’à 16 heures

Le soir du dimanche 4 février 2024, le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), Farouk Bouasker, a annoncé que le taux de participation au second tour des élections locales avait atteint 10,27% jusqu’à 16 heures, soit plus de 429 000 électeurs ayant afflué vers les centres de vote.

Ce dimanche, plus de 4 millions de Tunisiens et Tunisiennes sont appelés à voter pour élire leurs représentants dans les conseils municipaux dans 779 circonscriptions électorales concernées par le second tour des élections locales. Il s’agit là de la première étape et du premier noyau dans le processus de concentration de la deuxième chambre parlementaire, à savoir le Conseil national des régions et des districts.

Au total, 1558 candidats sont en lice pour ce second tour des élections, qui concerne 4 181 871 électeurs. Dans les circonscriptions où aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour des élections locales, le choix se fera entre les deux candidats ayant recueilli le plus de voix.

L’ISIE annoncera les résultats préliminaires du second tour des élections locales au plus tard le 7 février, et les résultats définitifs seront proclamés à l’expiration du délai de recours.