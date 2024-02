Le président Kaïs Saïed se rend à la Mnihla pour suivre l’élimination des déchets de construction

Aujourd’hui, lundi 5 février 2024, le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu à la région de la Mnihla où il a inspecté le processus d’élimination des déchets de construction qui étaient accumulés depuis plus d’une décennie. Il avait précédemment ordonné leur enlèvement rapide, et les travaux ont débuté il y a plus de deux semaines. À cette occasion, le président a discuté avec plusieurs responsables régionaux et locaux, les exhortant à répondre aux demandes des citoyens sans retard et à veiller au bon fonctionnement des services publics. Il a également pris connaissance des préoccupations de certains citoyens, soulignant que des solutions sont en cours et doivent être des solutions sociales pour tous les Tunisiens dans toutes les régions. Il a également insisté sur la nécessité de faire respecter la loi par tous et de poursuivre la lutte contre la corruption, aussi bien au sein des institutions étatiques qu’à l’extérieur.