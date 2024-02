Projet d’extension de l’aéroport Tunis-Carthage approuvé lors d’un conseil ministériel

Le 6 février 2024, le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé un conseil ministériel au Palais du gouvernement à la Kasbah, consacré au projet d’extension de l’aéroport international de Tunis-Carthage. La réunion s’est tenue en présence de la ministre des Finances Sihem Boughdiri, du ministre de l’Economie et de la Planification Feryel Ouerghi, du ministre du Transport Rabie Majidi et de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat Sara Zafarani. Au début de la séance, le Chef du gouvernement a souligné l’importance des grands projets tels que l’extension de l’aéroport, soulignant leur impact positif et leur rôle majeur dans la dynamisation de l’économie et du développement. Le Conseil a examiné les hypothèses proposées par le ministère du Transport pour l’extension de l’aérogare de l’aéroport et les mécanismes possibles pour la mise en œuvre du projet.

Dans ce contexte, le Conseil a approuvé la proposition de mise en œuvre d’un ensemble de projets comprenant la construction d’un nouveau terminal aérien d’une superficie couverte d’environ 80 000 mètres carrés et d’une capacité estimée à 8 millions de passagers par an, portant ainsi la capacité de l’aéroport à 13 millions de passagers par an. Le projet comprend également le remplacement et l’agrandissement du viaduc de l’aéroport, ainsi que la construction d’une nouvelle tour de contrôle. En outre, il prévoit des composantes visant à relier l’aéroport au centre de la capitale par une ligne ferroviaire, la construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant les aéroports de Tunis-Carthage et Enfidha-Hammamet, et la construction de la ligne de métro Lac de Tunis-Bhar Lazreg.