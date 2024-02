Élections locales : Sidi Bouzid en tête pour le taux de participation

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie, Farouk Bouaskar, a déclaré qu’il y avait des disparités dans les taux de participation au vote au second tour des élections locales, indiquant que les taux les plus élevés ont été enregistrés dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, suivis par Zaghouan, puis Kasserine et Mahdia. En revanche, les taux de participation les plus bas ont été enregistrés à Ariana, Tunis et Ben Arous.

Il convient de noter que le second tour de ces élections locales se déroule dans seulement 36 % des circonscriptions électorales sur un total de 2129 circonscriptions électorales.