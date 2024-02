Abderrazak Chebbi témoigne sur l’état de santé de Salah El Farzit

L’animateur Abderrazak Chebbi a publié une photo avec Salah El Farzit depuis l’hôpital, commentant: “L’artiste Salah El Farzit traverse une crise de santé grave qui a nécessité son transfert en urgence dans l’une des cliniques de Tunis. Il est actuellement sous soins médicaux, sachant que certains hôpitaux publics de la capitale, selon ce que m’a dit sa fille, ne l’ont pas pris en charge et ont ignoré cet artiste qui a donné à la musique populaire le meilleur de sa jeunesse avec les plus belles et les plus agréables chansons, au point d’être surnommé le leader de la musique populaire. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement en attendant l’attention nécessaire de la part des structures de santé…”