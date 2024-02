Les Houthis menacent de représailles après les frappes américaines et britanniques au Yémen

Les Houthis se sont engagés à répondre aux frappes menées par les États-Unis et le Royaume-Uni à la fin de la semaine dernière contre des dizaines de leurs sites au Yémen.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des frappes sur 36 cibles houthies au Yémen après une attaque contre des soldats américains la semaine dernière.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré dimanche que les États-Unis prévoyaient de mener davantage de frappes contre des groupes au Moyen-Orient.

Il a ajouté dans des déclarations à la chaîne NBC : “Nous prévoyons de lancer davantage de frappes et de prendre des mesures supplémentaires pour continuer à envoyer un message clair selon lequel les États-Unis répondront lorsque nos forces seront attaquées et lorsque des membres de notre peuple seront tués”.

Sullivan a également déclaré : “Ce qui s’est passé vendredi était le début de notre réponse et non pas sa fin, et il y aura d’autres étapes, certaines visibles et peut-être d’autres invisibles… et je ne les qualifierais pas de campagne militaire ouverte”.