Ooredoo annonce l’arrivée réussie de son câble sous-marin “Ifriqiya” à Bizerte, reliant la Tunisie à l’Europe

Dans une étape significative pour les télécommunications en Tunisie, Ooredoo Tunisie, en collaboration avec PCCW Global, annonce l’arrivée réussie du câble sous-marin “Ifriqiya” au point d’atterrissage à Bizerte. Le câble, qui relie la Tunisie à Marseille, marque une étape cruciale dans le renforcement de la connectivité internationale du pays.

Ce câble sous-marin, entièrement détenu et exploité par Ooredoo Tunisie, soutient la diversification de l’offre de connectivité internationale de la Tunisie. Le câble est destiné à jouer un rôle essentiel dans la réponse aux exigences croissantes du paysage numérique.

M. Nizar Ben Néji, ministre des Technologies de la communication, a souligné l’importance de ce projet, le considérant comme l’un des grands projets d’investissement pour le pays. Le projet, qui devrait entrer en service ce mois de mars, est crucial pour renforcer notre infrastructure numérique et renforcer notre connexion avec le reste du monde. Il contribuera à améliorer la qualité des services numériques, nécessitant une capacité élevée pour la rapidité du flux Internet, tout en favorisant l’innovation et le renouveau dans divers domaines.

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a souligné l’importance de ce câble sous-marin pour le secteur des télécommunications du pays.

“C’est un événement historique pour nous en tant qu’opérateur et pour le pays en tant qu’avancée dans le domaine des télécommunications. Ce câble est un projet important pour Ooredoo offrant une grande capacité allant jusqu’à 3TB/s. Ooredoo aura deux câble à l’international l’un est le backup de l’autre.”, a déclaré Al-Khater. Il a également noté que le câble permettrait à Ooredoo Tunisie de continuer à offrir le meilleur service au meilleur prix, notamment en matière de services Internet.

Prévu pour être opérationnel début mars 2024, le câble sous-marin “Ifriqiya” s’inscrit dans la stratégie d’Ooredoo visant à exploiter les nouvelles technologies et l’innovation pour améliorer le monde d’opportunités de ses clients. Le câble améliore non seulement la diversité et le choix au sein de l’infrastructure internationale d’Ooredoo, mais offre également un nouveau point d’entrée en Tunisie aux opérateurs mondiaux et aux entreprises recherchant une connectivité en Tunisie et au-delà.

Cette réalisation renforce l’engagement d’Ooredoo Tunisie à rester à la pointe des avancées technologiques, garantissant que ses clients bénéficient des solutions de connectivité les plus récentes et les plus fiables.