Sidi Bouzid : cambriolage et incendie dans un dispensaire

À Sidi Bouzid, le dispensaire de la région de Mazzara, relevant du district de Bir El Hafey, a été victime la nuit dernière d’une opération de cambriolage, d’incendie et de destruction de plusieurs dossiers et documents par des individus inconnus. Selon la même source, les unités de la protection civile ont été informées et se sont rendues sur les lieux, parvenant à maîtriser l’incendie et à éteindre les flammes. Les forces de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer toutes les circonstances et les détails de l’incident, dont les causes restent jusqu’à présent inconnues.