Tunisie : Arrestation d’un trafiquant de drogue recherché

Les cadres et agents du service de suivi sur le terrain de la Direction de la Police de la Circulation ont réussi à identifier et arrêter un trafiquant de drogue dans la région de Hay Chahid, Tunis. En sa possession, ils ont découvert huit morceaux de différentes tailles de résine de cannabis “zatla” et une somme d’argent de 510 dinars provenant des recettes de la vente de drogue.

L’identification de son identité par le système automatisé a révélé qu’il faisait l’objet de trois mandats de recherche émis par différentes unités de sécurité et instances judiciaires pour “trafic de drogue et vol”. Il a été conduit au poste de la police nationale à El Sammar pour compléter les procédures légales à son encontre et poursuivre les enquêtes.