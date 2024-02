Le rappeur Ghali a affiché son soutien à la cause palestinienne et au peuple palestinien lors de son passage au festival de Sanremo en Italie. Il a porté un “kouffieh” palestinien sur scène, symbolisant son engagement envers la cause et son soutien aux Palestiniens lors des moments de conflit à Gaza. Cette démarche artistique a été saluée par de nombreux fans et militants qui voient en Ghali un porte-parole de la solidarité envers la Palestine.