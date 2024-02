Tunisie : Le Premier ministre reçoit un cadeau historique du président

Le Premier ministre, Ahmed Al-Hachani, a reçu aujourd’hui, mercredi 7 février 2024, un cadeau du président de la République, Kaïs Saïed, qui consiste en “la loi sur l’organisation du service de la grande chancellerie” datée du 27 février 1860, antérieure à la première constitution de la Tunisie en 26 avril 1861, après sa dernière visite au siège de la présidence du gouvernement et au siège de la secrétairerie générale du gouvernement.

Le communiqué de la présidence du gouvernement a précisé que la loi sur le service de la grande chancellerie représente un tournant décisif dans la structuration de l’État tunisien et l’organisation de ses rouages sur des bases rationnelles et globales, ce qui a permis d’améliorer la gestion des affaires publiques et de consacrer la souveraineté tunisienne face aux ambitions et aux rivalités étrangères. Cette loi reflète également la volonté de l’État de centraliser les décisions politiques et administratives.