Shaima Rahmouni décroche trois médailles d’or pour la Tunisie à l’Afrique d’haltérophilie

Lors du troisième jour du Championnat d’Afrique d’haltérophilie à Ismaïlia, en Égypte, qualificatif pour les JO de Paris 2024, Shaima Rahmouni (64 kg) a remporté trois médailles d’or pour la Tunisie : à l’arraché (83 kg), à l’épaulé-jeté (114 kg), et au total (207 kg). Slim Belhini a également gagné l’or à l’arraché (81 kg, 145 kg). Jawhar Al-Qasimi a obtenu trois médailles de bronze (71 kg) : à l’arraché (82 kg), à l’épaulé-jeté (105 kg), et au total (187 kg). Hamza Ben Amar a remporté deux bronzes (172 kg, 314 kg). Karim Ben Hnia a gagné trois médailles d’or (73 kg) : à l’arraché (145 kg), à l’épaulé-jeté (175 kg), et au total (320 kg). L’équipe tunisienne a remporté 15 médailles lors de la deuxième journée, dont 7 d’or, 6 d’argent et 2 de bronze.