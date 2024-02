Alerte météo en Tunisie : une vague de froid et de fortes pluies attendue à partir de samedi

La Tunisie s’apprête à faire face à une vague de froid accompagnée de fortes pluies à partir de samedi. Un changement majeur est attendu dans le temps en Tunisie à partir du samedi 10 février en raison de l’arrivée d’une masse d’air froid en provenance du nord de l’océan Atlantique vers l’ouest de l’Europe, puis vers l’ouest de la mer Méditerranée.

Selon le Centre arabe pour le climat, en raison du réchauffement des eaux de surface de la mer Méditerranée, plus élevé que la normale pour cette période de l’année, des perturbations météorologiques sont prévues, qui devraient finalement conduire à la formation d’une dépression très profonde accompagnée de vents polaires très froids.

Selon les valeurs météorologiques de cette situation, cette dépression se présentera sous la forme d’une tempête hivernale accompagnée de plusieurs fronts. Plus précisément, les vents seront très forts et pourraient dépasser les 100 km/h, accompagnés de fortes pluies dans les différents pays bordant la Méditerranée occidentale et centrale. Il y a également des indications de la possibilité de tempêtes de tonnerre et de chutes de grêle. De plus, des chutes de neige sont attendues sur les montagnes élevées du pays.