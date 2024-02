Procès du martyr Chokri Belaïd : Un accusé refuse de témoigner, invoquant des menaces de liquidation en prison

Lors de l’audience du procès du martyr Chokri Belaïd, un des accusés (dont le nom n’a pas été mentionné) a refusé de témoigner devant le tribunal, invoquant des menaces sérieuses de liquidation en prison. Abdel Nasser Al-Ouini, membre de la défense du martyr Chokri Belaïd, a indiqué à la presse que le tribunal avait permis à cet accusé, à l’issue de l’audience, d’être entendu par un juge désigné pour fournir des informations qui n’avaient pas été mentionnées lors de l’enquête et des procédures judiciaires antérieures.

Al-Ouini a souligné la présence d’une couverture politique précédente qui permettait aux impliqués d’échapper à la punition, mais cette couverture a maintenant été levée, affirmant que la défense demande que les responsables soient tenus pour compte, conformément à la loi. Al-Ouini a ajouté que la justice avait reçu un rapport officiel de la Cour d’appel le 27 novembre 2023, indiquant que des accusations avaient été portées par la chambre d’accusation contre Fathi Damak, Taher Bouhjar, Kamal Lafi, Belhassen Nakash, et Ali El-Farsishi, la plupart étant membres du mouvement Ennahdha. Ces accusations portent sur la formation d’une alliance dans le cadre de la commission de crimes terroristes de toutes sortes, et cette alliance a conduit à l’assassinat du martyr Chokri Belaïd.

Al-Ouini a également révélé que Taher Bouhjar coordonnait avec le ministre de l’Intérieur Ali Larayedh, ajoutant que Kamal Lafi (en fuite), Belhassen Nakash, Ali El-Farsishi, et Mustafa Khedher étaient également impliqués, selon la Cour d’appel et la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis, dans la formation d’une alliance criminelle pour commettre des crimes terroristes, dont l’assassinat qui a abouti à l’assassinat du martyr Chokri Belaïd. Al-Ouini a souligné que 30 % de la vérité sur l’assassinat était principalement liée à la collecte de toutes les données et à la compilation du dossier, ainsi qu’à l’audition de certaines personnes qui avaient peur de témoigner, et a déclaré qu’il y avait des témoins qui se sentaient en sécurité et pouvaient témoigner sans être menacés.