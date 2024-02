CAN-2024 : la finale Nigeria-Côte d’Ivoire retransmise dans plus de 170 pays

La finale de la 34e Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire, prévue ce dimanche soir entre le Nigeria et le pays hôte au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé (21h00, heure tunisienne), sera retransmise dans plus de 173 pays à travers le monde, a annoncé la Confédération africaine (CAF) dans un communiqué.

“Cette rencontre sera retransmise dans 173 territoires à travers le monde, ce qui en fait de loin, la CAN la plus regardée de l’histoire de la compétition et réaffirme une fois de plus l’attrait mondial pour ce tournoi”, précise la même source.

La finale sera retransmise dans 54 pays africains, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, aux Caraïbes et dans le Pacifique Sud.

La cérémonie de clôture à laquelle participeront plusieurs artistes débutera à 19h40. Pour la première fois, plus de 33 caméras seront utilisées pour la captation de cette finale, souligne la CAF.

Le Nigeria et la Côte d’Ivoire se sont déjà affrontés en phase de poules, qui a vu les “Super Eagles” l’emporter face aux “Eléphants” sur le score de 1 à 0.

Les Ivoiriens tenteront de décrocher leur troisième titre après ceux de 1992 et 2015, tandis que les Nigérians viseront un quatrième sacre après leurs triomphes en 1980, 1994 et 2013.

La troisième place de cette édition est revenue à l’Afrique du Sud, vainqueur samedi soir en match de classement face à la RD Congo (0-0, aux t.a.b : 6-5), au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.